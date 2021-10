Covid-19, continua il calo delle degenze

Sono 381 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è allo 0,7%. I decessi sono stati 8 mentre in ospedale restano 372 degenti ordinari (-8) e 54 degenti in terapia intensiva (-3). La provincia di Milano mantiene il primato dei nuovi casi (+112) seguita da quella di Varese (+60) e da quella di Brescia (+53). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 26.

In tutto il Paese sono 3.405 i nuovi casi di contagio da Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è all'1,2%. I decessi sono stati 52 (compresi i 4 avvenuti nei giorni scorsi in Campania e i 13 avvenuti in Sicilia nel corso del mese di settembre). Guariti e dimessi sono 4.007 mentre continua il calo delle degenze. Quelle ordinarie sono 3.118 (-80) e quelle in terapia intensiva 429 (-11).

Ad oggi hanno concluso il ciclo vaccinale 42.568.410 persone (il 71,84% della popolazione) di cui 1.475.781 (2,49%) con vaccino monodose e 1.537.781 (2,59%) per pregressa infezione. La terza dose è già stata somministrata a 82.419 persone (l'8,85% della platea e lo 0,14% della popolazione). In Lombardia i vaccinati sono 7.616.240.