Covid-19, in Italia tasso di positività allo 0,9%

Sono 3.312 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore con il tasso di positivtà allo 0,9%. I decessi sono stati 25 mentre calano i ricoveri: quelli ordinari sono 3.057 (-61) e quelli in terapia intensiva 432 (+3).

In Lombardia i positivi sono 361 con un decesso. I degenti sono 368 di cui 58 in terapia intensiva; i guariti e i dimessi sono 447. In provincia di Pavia i nuovi casi sono 22.

Intanto via libera al doppio vaccino Covid-19 e antinfluenzale per gli over 60 e le categorie a rischio: lo ha confermato in ministero della Salute.