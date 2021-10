Una persona è rimasta ferita in modo serio in un incidente avvenuto oggi poco dopo mezzogiorno in via Gravellona. Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti da parte degli agenti della polizia di Vigevano.

Il ferito è stato trasferito a bordo di una ambulanza della Croce Azzurra di Vigevano al policlinico San Matteo di Pavia dove è stato ricoverato in codice giallo.