La Elachem d'autorità: all'esordio casalingo spazzata via Firenze (77-57)

La Elachem inizia la nuova stagione incassando una vittoria che vale molto più dei 2 punti in palio. Al cospetto di Firenze, alla “prima” stagionale in campionato e davanti al ritrovato pubblico del “Basletta” i gialloblù iniziano contratti consentendo ai toscani di allungare (0-5 al 3’). Gatti spezza l’incantesimo e una tripla di Peroni a metà quarto dice 10-11. Firenze regge e alla prima pausa è in vantaggio (12-16).

Il secondo quarto si apre con il canestro di Rossi che impatta a quota 16. Da lì in avanti sarà una altalena con i toscani che provano ad allungare (22-16 con tripla di Marotta) con Peroni che argina dall’arco lontano. Adesso Ferri è “on fire” e Vigevano vola sul 30-21 con 3’ abbondanti da giocare. I toscani vanno al timeout e riescono a rosicchiare qualche punto sino al 32-29 del riposo lungo.

Il terzo periodo è ancora della Elachem (21-17 di frazione) con i ducali che trovano la giusta alternanza di conclusioni tra il perimetro e l’area pitturata. A 2’33” dalla penultima sirena è Procacci a ciuffare dall'arco lontano il 40-33 che gli ospiti provano a rintuzzare. Allora la palla va dentro e ci pensa Giorgio a teneri a distanza di sicurezza. Staffieri spinge i suoi (tripla del 44-41). Adesso Firenze produce il suo massimo sforzo che la porta al 46-45 firmato da Poltroneri con poco meno di 4’ sul cronometro. Vigevano ha però un ferri in più nel motore e stacca ancora gli avversari. In un attimo la Elachem reagisce e al 30’ il tabellone dice 53-46.

Si entra nell’ultimo periodo e la Elachem decide che il divertimento per gli avversari è finito: Firenze viene travolta da una autentica grandinata (24-11 di frazione): per i toscani è un autentico shock e quando si risvegliano tra loro e Vigevano c’è un ventello di differenza (77-57). La Elachem manda cinque giocatori in doppia cifra con gli acuti di Ferri (17 punti) e quello di Rossi (11+10) rimbalzi e un Procacci da 7 assist.