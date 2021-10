Covid-19, in Lombardia tasso di positività allo 0,5%

Sono 2.968 i nuovi casi di contagio da Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore con il tasso di positività che si assesta all’1%. I decessi sono stati 33. I degenti nei reparti ordinari sono 2.991 (-66) e quelli in terapia intensiva 431 (-1). Guariti e dimessi sono 2.716.

In Lombardia i nuovi positivi sono 328 con 4 vittime. Il tasso di positività è allo 0,5%. In ospedale i degenti ordinari sono 359 (-6) e quelli in terapia intensiva sono 57 (-1). Le province che presentano il maggiore incremento sono quelli di Milano (+88), quella di Brescia (+48) e quella di Bergamo (+41). I nuovi contagi in provincia di Pavia (+12).

Ad oggi hanno completato il ciclo vaccinale 42.721.583 persone (il 72,09% della popolazione) di cui 1.476.846 (2,49%) con vaccino monodose e 1.546.419 (2,61%) per pregressa infezione. La terza dose è stata somministrata a 95.300 persone (10,23% della platea e lo 0,16% della popolazione). In Lombardia i vaccinati sono 7. 641.693.