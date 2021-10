Mortara, ladro seriale: i carabinieri vicini all'identificazione

Sarebbero alla fase conclusiva le indagini dei carabinieri a seguito della serie di furti tentati e consumati in città negli ultimi giorni in centro. Gli investigatori stanno concludendo gli accertamenti

Non è escluso che il responsabile possa essere l'uomo arrestato due giorni fa per il tentato furto in uno studio notarile: il suo modus operandi e il tipo di obiettivi sono identici, così come l'ubicazione dei bersagli, tutti non lontani dalla sua abitazione.

Sviluppi sono attesi nelle prossime ore.