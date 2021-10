Covid-19: in Lombardia tasso di positività allo 0,5%

Sono 1.621 i nuovi positivi al Covid-19 che si sono registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è oggi all'1,3%. I decessi sono stati 37 per un totale di 131.068 vittime dall'inizio della pandemia. Guariti e dimessi sono 2.446. Tornano a salire le degenze: quelle ordinarie sono 3.032 (+41) e quelle in terapia intensiva sono 437 (+6).

In Lombardia i nuovi positivi sono 106 a fronte di 15.695 tamponi effettuati per un tasso di positività dello 0,6%. I decessi sono stati 6 per un totale di 34.060 dall'inizio della pandemia. Negli ospedali i degenti scendono: quelli ordinari sono 347 (-12) e quelli in terapia intensiva 56 (-1). La provincia di Milano con i suoi 36 casi è quella che registra l'incremento maggiore, seguita da quella di Varese (+15) e da quella di Brescia (+13). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 8.

Ad oggi hanno completato il ciclo vaccinale 42.744.889 persone (il 72.13% della popolazione) di cui 1.476.972 (2,49%) con vaccino monodose e 1.547.595 (2.61%) per pregressa infezione. La terza dose è stata somministrata a 96.517 persone (il 10,36% della platea e lo 0,16% della popolazione). In Lombardia i vaccinati sono 7.644.620.