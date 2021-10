Parona, taccheggio alle Bennet: due denunciati

Due persone sono state denunciate per furto aggravato dopo essere state sorprese oltre le barriere anti-taccheggio del supermercato Bennet di Parona con merce non pagata per un valore di poco superiore ai 54 euro.

E' accaduto sabato pomeriggio. A finire nei guai sono stati C.R., 61 anni, pregiudicato rumeno domiciliato a Casale Monferrato (Alessandria) e C.R.G., 14 anni, studente, suo connazionale, anch'egli residente nel centro piemontese. I due sono stati fermati dal personale di sorveglianza e trattenuti sino all'arrivo dei militari. Il minore è stato affidato alla madre.