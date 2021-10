Pavia, in casa marijuana e hashish: arrestato un trentunenne

Gli agenti della Volante della Questura di Pavia lo hanno perquisito nella sua abitazione, dove si trovava in compagnia di altri quattro ragazzi, e lo hanno trovato in possesso di 200 grammi di marijuana, 100 grammi di hashish, 6 grammi di funghi allucinogeni, oltre che di alcune pasticche, una pianta di cannabis e del denaro contante ed un bilancino di precisione e al materiale necessario al confezionamento delle dosi.

Per questa ragione gli agenti hanno provveduto all'arresto di A.M.B., 31 anni, di cittadinanza ecuadoriana, per il reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente. Nel processo per direttissima, che si è celebrato ieri, l'uomo ha chiesto ed ottenuto di patteggiare una pena di 2 anni di reclusione e 3 mila euro di ammenda con la condizionale.