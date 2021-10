Covid-19, in tutto il Paese degenze in calo per il secondo giorno consecutivo

Sono 449, a fronte di 54.574 tamponi effettuati, i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è allo 0,8%. I decessi sono stati 2 per un totale di 34.069 dall'inizio della pandemia. Calano i degenti ordinari, oggi 351 (-7) e crescono lievemente quelli in terapia intensiva (63, +4). La provincia di Milano, con i suoi 143 nuovi casi, di cui 71 a Milano città, è quella che registra l'incremento maggiore, seguita da quella di Brescia (+69) e da quella di Monza e Brianza (+58). In provincia di Pavia i nuovi casi sono 17.

Nello stesso arco temporale in tutta Italia i nuovi contagiati registrati sono stati 3.235 con il tasso di positività all'1,1%. I decessi sono stati 39 contro i 50 di ieri, mentre guariti e dimessi sono 5.345. Per il secondo giorno consecutivo diminuiscono le degenze: quelle ordinarie sono 2.872 (-96) e quelle in terapia intensiva sono 415 (18).

Ad oggi hanno completato il ciclo vaccinale 42.956.197 persone (il 72,49% della popolazione) di cui 1.478.473 (2,49%) con vaccino monodose e 1.561.523 (2,64%) per pregressa infezione. La terza dose è stata somministrata a 200.466 persone (il 21,52% della platea e lo 0,34% della popolazione). In Lombardia i vaccinati sono 7.671.612.