Garlasco, nel Tir erano nascosti cinque clandestini

Si sono nascosti in cinque all'interno di un Tir che, partito da Ventimiglia, doveva consegnare materiale agricolo ad una azienda di Garlasco. Sono stati scoperti ieri mattina dal conducente del mezzo, un camionista spagnolo di 34 anni, che ha chiesto l'intervento dei carabinieri.

Si tratta di un ventunenne della Nuova Guinea, in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno; di due cugini tunisini di 17 e 22 anni, quest'ultimo in attesa dell'approvazione della richiesta di protezione internazionale e di due pakistani di 21 e 17 anni. Il più giovane è stato affidato ad una comunità per minori di Palestro dopo che qualche giorno fa si era allontanato dalla struttura di Garlasco presso la quale era ospitato.