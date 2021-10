Vigevano, nello zaino 7 chili di prosciutto rubato: denunciato

All'interno del suo zaino aveva nascosto 6 tranci di prosciutto crudo, per un peso complessivo di 7 chili, che sono risultati essere stati rubati al supermercato Md di via Farini. Un pluripregiudicato vigevanese di 42 anni è stato denunciato per ricettazione dai “falchi” della polizia locale, gli agenti che svolgono servizio in moto.

L'uomo era stato controllato nei pressi della stazione, dove sono stati commessi piccoli furti. A richiamare l'attenzione degli agenti è stata la presenza di una zaino dal quale l'uomo non si allontanava ma che non ha mai preso con sè. I “falchi” hanno perciò chiesto se fosse il suo e, alla risposta positiva, lo hanno controllato ritrovando la merce. Il collegamento con il supermercato derubato è arrivato per via del fatto che il quarantaduenne, a più riprese, era stato identificato in quella zona.

L'uomo ha tentato di giustificare il possesso delle confezioni sostenendo di averle acquistate con i soldi del reddito di cittadinanza, senza tuttavia esibire né scontrini né fatture.