“Galeotto fu il libro”: dieci incontri in 5 giorni

«Diffondere cultura a più persone possibili». Ancora non sono tornati i premi “Lucio Mastronardi Città di Vigevano”, ma è davvero l’unica assenza. Lo scorso anno la Rassegna Letteraria vigevanese fu l’ultimo evento in Italia prima della repentina seconda chiusura. Adesso il programma di “Galeotto fu il libro”, ventesima edizione della kermesse, si amplia e vede dieci appuntamenti in cinque giorni con l’epicentro della Cavallerizza del Castello. Nomi vecchi e nuovi e un “fuori rassegna” successivo, pieno di appuntamenti eterogenei e affascinanti.