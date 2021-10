Da oggi al Ducale terza dose e anti-influenzale insieme

Vaccinazione abbinata: terza dose anti-Covid e antinfluenzale insieme, nella stessa seduta. La possibilità, autorizzata dal ministero la scorsa settimana, scatta in Lombardia da oggi, giovedì, e sarà attuata anche all’hub di Asst al centro commerciale “Il Ducale”. A chi si presenterà avendo prenotato la terza dose verrà offerta la possibilità di ricevere contestualmente – ma con una distinta somministrazione – anche il siero contro l’influenza stagionale.

È una facoltà per il momento riservata agli anziani over 80, che sono partiti con la terza dose da lunedì 4 (per il momento i prenotati sono pochi), purché siano passati più di sei mesi dalla seconda. Ma presto l’offerta dovrebbe essere estesa anche a fragili, trapiantati e immunocompromessi.

Tutti i particolari sull'Informatore in edicola da gioved' 7 ottobre.