Mortara, caso-Berté. Villani (Pd): «Adesso si pensi alla bonifica dell'area»

«C’è un aspetto giudiziario ed uno ambientale nella vicenda degli arresti di stamani a Pavia nell’ambito dell’inchiesta sull’incendio all’impianto di rifiuti Eredi Bertè». Lo dice a chiare lettere Giuseppe Villani, consigliere regionale del Pd. «Dal punto di vista giudiziario - prosegue - attendiamo l’esito dell’iter processuale ed è compito della magistratura fare luce su quanto accaduto. Perciò, questo aspetto deve fare il suo corso. Mi corre l’obbligo di ricordare, però, che noi avevamo sollevato il problema prima ancora che scoppiasse l’incendio. E certamente oggi il punto vero è che ancora non si è avviata la bonifica».

«Siamo davanti ad una vicenda strana - aggiunge il consigliere regionale - a cui non è stata data tuttora nessuna risposta. Ma adesso ci attendiamo che, concluse le indagini, si velocizzi un intervento per riqualificare l’area. Noi siamo stati subito presenti sia sul luogo dell’incendio per chiedere a gran voce interventi regionali, sia in consiglio comunale a Mortara per sollecitare continuamente l’amministrazione a occuparsi della questione. È evidente - conclude Villani - il rapporto tra traffico di rifiuti e malaffare. Siamo tutti chiamati a combattere una grande battaglia ambientale e di legalità».