Mortara, caso Berté, Simone Verni (M5S): «Mai più avvisare preventivamente delle ispezioni»

«L'incendio ai rifiuti illeciti avvenuto nel 2017 alla Eredi Berté di Mortara e gli arresti di oggi mettono in luce un'informazione importante: mai più avvisare preventivamente le aziende delle visite ispettive di Arpa». Lo sostiene il consigliere regionale del M5S, Simone Verni. «Informare delle visite ispettive è pericoloso – aggiunge - decisamente inopportuno, perché l'incendio alla Eredi Bertè avvenne qualche ora prima dell'inizio di una visita. La notizia degli arresti mi trova soddisfatto e ringrazio Arpa, in particolare Fabio Campielli che intervenne a suo tempo, ma farò richiesta all'assessore competente per interrompere questo modus operandi di avvisare le aziende».