Covid-19: in Lombardia tasso di positività allo 0,5%

Sono 334, a fronte di 49.782 tamponi effettuati, i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è allo 0,5%. I decessi sono stati 3 per un totale di 34.078 dall'inizio della pandemia. Calano i degenti: quelli ordinari sono 334 (-15) e quelli in terapia intensiva 60 (-3). Il maggiore incremento giornaliero si registra in provincia di Milano (+102), seguita da quella di Brescia (+37) e da quella di Bergamo (+29). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 21.

In tutta Italia i positivi sono oggi 3.023 con 30 decessi e il tasso di positività all'1,1%. Per il quarto giorno consecutivo diminuiscono le degenze: quelle ordinarie sono 2.742 (-82) e quelle in terapia intensiva sono 383 (-20).

Ad oggi hanno completato il ciclo vaccinale 43.097.628 persone (il 72,73% della popolazione) di cui 1.480.003 (2,50%) con vaccino monodose e 1.568.886 (2,65%). La terza dose è stata somministrata a 254.828 persone (il 27,35% della platea e lo 0,43% della popolazione). In Lombardia i vaccinati sono 7.689.196.