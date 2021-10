Vigevano, perde il controllo dell’auto e abbatte paletti parapedonali

Una distrazione alla guida è all'origine dell’incidente, fortunatamente senza feriti, che si è verificato poco dopo le 7 di oggi (sabato) in via dei Mulini, a Vigevano. La donna alla guida di una Mercedes Classe A ha perso il controllo del veicolo, abbattendo tre paletti parapedonali, tra la carreggiata e il marciapiede.

È stata la stessa automobilista ad allertare subito dopo la polizia locale, intervenuti sul posto con una pattuglia. Gli agenti hanno messo in sicurezza il passaggio pedonale e la strada. La donna è poi stata sanzionata per aver danneggiato la segnaletica stradale e per aver perso il controllo del veicolo.