La Elachem c'è: Varese si inchina (76-83)

La Elachem c’è. I ducali incassano una vittoria nell’insidiosa trasferta di Varese contro la Robur (76-83) a dimostrazione di una solidità che arriva da lontano, dal lavoro programmato in estate da coach Paolo Piazza e dal suo staff. I ducali scattano dai blocchi di partenza come centometristi e infilano un 2-12 di parziale che fa vedere la strega alla squadra di casa. Varese, bel mix tra gioventù ed esperienza, risponde subito con un controbreak che fissa il 15-20 della prima sosta.

Ferri alza la voce e Vigevano prova a strappare. I padroni di casa però non si lasciano sopraffare e restano in scia e così al riposo lungo la partita è apertissima (33-38).

E lo resta per lunghi minuti anche nel terzo periodo, in genere quello nel quale i ducali sono in grado di produrre il massimo sforzo. La Elachem allunga ancora sino al +9 salvo poi subire il ritorno dei varesini che pur di rincorsa vedono ancora gli avversari a tiro (51-58) nonostante sulla partita si allunghi l’ombra di Procacci.

Si entra nell’ultimo parziale nel quale i ducali producono l’ultimo affondo. Varese non riesce a replicare e alla sirena finale è la Elachem a festeggiare.

«E’ stata una vittoria pesante come tutte quelle in trasferta -commenta coach Paolo Piazza - Per loro prima gara interna e ci tenevano a fare bene; credo abbiano giocato una grande partita. Noi siamo stati controllo dall'inizio alla fine - aggiunge il tecnico ducale - ma abbiamo dovuto vincere questa partita 4 o 5 volte perché, anche complice le troppe palle perse, abbiamo consentito ai nostri avversari di tornare a contatto. Però abbiamo portato a casa due punti che, ne sono sicuro, alla fine della stagione avranno un peso importante».