Cassolnovo, furto in abitazione: spariti i gioielli

Si sono introdotti all’interno dell’abitazione, facendo razzia dei preziosi custoditi all’interno. Il furto è avvenuto in una zona residenziale di Cassolnovo, nella mattinata di giovedì. Rientrando a casa, la proprietaria ha notato che la porta finestra era stata forzata e ha dato l’allarme.

Il valore dei gioielli rubati, ancora in fase di accertamento, supererebbe i 7mila euro. La proprietaria si è rivolta ai carabinieri della Stazione di Gravellona, presentando denuncia. Le indagini per individuare i responsabili sono in corso.