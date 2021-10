Ferma una pensionata per un'informazione, poi le strappa il bracciale d’oro

La pensionata stava facendo ritorno a casa quando è stata avvicinata, con la scusa di un’informazione, da una sconosciuta. È stato a quel punto che la malvivente le ha strappato il bracciale in oro che portava al polso destro. L’episodio è avvenuto intorno alle 11,30 di venerdì, in una zona centrale di Garlasco.

La vittima, una signora di 90 anni, non ha fortunatamente riportato ferite. La malvivente si è poi allontanata in fretta, dirigendosi verso un’auto in sosta su cui, probabilmente, c’era ad attenderla un complice. Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri.