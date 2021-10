Vigevano, asili nido comunali: riaprono le iscrizioni

Riaprono, dal 3 al 13 novembre, le iscrizioni per gli asili nido comunali per le graduatorie integrative dell’anno 2021-2022. Potranno presentare domanda i genitori dei bambini fra i 3 mesi e 3 anni, da compiersi nel corso del 2022, residenti a Vigevano, e che non abbiano già provveduto all’iscrizione nel mese di maggio.

Il modulo può essere compilato solo on line (all’indirizzo: http://server4.acmeitalia.it/93_iscrizioni/login.asp), e per accedere è necessario autenticarsi con lo Spid. «Chi non avesse ancora attivato lo Spid - spiega il vicesindaco Antonello Galiani – ricordo che può recarsi, su prenotazione, presso gli sportelli del cittadino per l’attivazione gratuita».

Per ulteriori informazioni, è possibile telefonare al numero 0381-299803. Oppure scrivere una mail all’indirizzo: gr-infanziagiovani@comune.vigevano.pv.it.