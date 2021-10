Milano-Mortara, secondo giorno di disagi

Ancora una giornata di disagi. Per il secondo giorno consecutivo i viaggiatori della Milano-Mortara anche oggi hanno dovuto fare i conti con diversi disservizi. Due treni, quello in partenza da Mortara alle 7.23 e quello in partenza da Alessandria alle 7.25 sono stati cancellati. Mentre quello in partenza da Alessandria alle 6.54 è arrivato a destinazione con 39' di ritardo.

Problemi anche in direzione contraria: il treno in partenza da Porta Genova alle 8.47 è arrivato a destinazione con un ritardo complessivo di 29'.