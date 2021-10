Covid-19: in Lombardia tasso di positività allo 0,2%

Sono 288, a fronte di 105.469 tamponi effettuati, i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è allo 0,2%. I decessi sono stati 4 mentre calano i ricoveri ordinari (297, -3) e restano sostanzialmente stazionari quelli in terapia intensiva (56, +2). In provincia di Milano i nuovi positivi sono 92 fatto che ne fa l'area che registra il maggiore incremento, seguita dalla provincia di Brescia (+44) e da quella di Bergamo (+33). In provincia di Pavia i nuovi casi di Covid-19 sono 24.

In tutto il Paese i nuovi positivi sono 2.732 con il tasso di positività all'1,1%. I decessi sono stati 42 mentre guariti e dimessi sono 3.533. Si conferma il trend di calo delle degenze in ogni area: quelle ordinarie sono oggi 2.445 (-34) e quelle in terapia intensiva 357 (-2).

Ad oggi hanno completato il ciclo vaccinale 43.684.885 persone (il 73,72% della popolazione) di cui 1.485.224 (2,51%) con vaccino monodose e 1.605.591 (2,71%) per pregressa infezione. La terza dose è stata somministrata a 510.313 persone (il 6,74% della platea e lo 0,86% della popolazione).