Covid-19, nessuna vittima oggi in Lombardia

In Italia si alzano leggermente i contagi, ma calano i decessi. Sono 2983 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia, in crescita rispetto ai 2732 del giorno precedente. Le vittime sono 14 (mentre il dato precedente era 42). Il totale dei decessi sale dunque a 131.517. Sono stati 472.535 in totale i tamponi effettuati (molecolari e antigenici), circa 33mila in meno rispetto ai 506.043 del giorno precedente. Il tasso di positività è del 0,63 per cento, in crescita rispetto allo 0,53 per cento del dato precedente. Dall'inizio della pandemia i casi sono 4.715.464, i morti 131.517. I dimessi e i guariti sono invece 4.505.876, con un incremento di 3.419 rispetto a ieri.

Sono 432 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore: zero le vittime. Diminuisce il numero di ricoverati nei reparti ordinari di ospedale (287), così come calano i pazienti in terapia intensiva (55). Nuovo boom di tamponi: 106.211 in un giorno. Il tasso di positività è dello 0,4 %. i positività in crescita allo 0,4 (ieri 0,2%) . Diminuiscono sia i ricoverati nei reparti ordinari (-10, 287) sia quelli in terapia intensiva (55). Il totale in Lombardia dall'inizio della pandemia resta di 34.112 morti. I nuovi casi per provincia sono 109 a Varese, 104 a Milano, 41 a Brescia, 37 a Bergamo, 23 a Cremona, 21 a Como e a Pavia, 20 a Monza e Brianza, 9 a Lodi, 8 a Lecco, 7 a Mantova, 1 a Sondrio.

I vaccinati completi (con due dosi) sono 43.781.651, pari a circa all'81,06 per cento della popolazione. Il numero totale di somministrazioni ha dunque superato gli 87,3 milioni. La terza dose è stata somministrata a 556.443 persone.

In Lombardia i vaccinati sono 7.789.206 persone.