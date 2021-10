Torna a casa e trova il ladro

Entra in casa e trova il ladro che fruga tra le sue cose. Per dileguarsi, il malvivente non ha esitato a farsi largo a suon di spintoni. La disavventura è accaduta venerdì 15 ottobre intorno alle 10 a una donna di Vigevano di 34 anni, impiegata, che vive in un appartamento in pieno centro.

Rincasata, non poteva immaginare di trovarsi in casa un uomo che rovistava nella sua borsetta, lasciata su un mobile all'ingresso. Scappando, il ladro l'ha spinta (fortunatamente senza conseguenze) e si è allontanato a piedi. Era entrato forzando la porta, ed è riuscito a portare via 10 euro in contanti e un telefono cellulare.

La vittima ha denunciato l'episodio ai carabinieri di Vigevano.