«I Comuni stipulino una convenzione con Arpa»

«Tutti i Comuni della provincia di Pavia, 186, sottoscrivano una convenzione con Arpa per mantenere costantemente monitorato il proprio territorio». Così il Movimento 5Stelle prova a lanciare la proposta della maggiore difesa di suolo e ambiente, a una settimana dagli arresti per il rogo della Eredi Bertè. Alla conferenza stampa di sabato 16 ottobre a Mortara, presso la sala San Cassiano, il consigliere regionale Simone Verni e Silvia Baldina, in opposizione a Vigevano, hanno illustrato il progetto.

«Si tratta di una proposta concreta, che si può attuare già domani e che è rivolta a tutti gli amministratori dei nostri Comuni. Abbiamo già intrapreso iniziative a livello regionale ma è importante che anche gli enti locali diano il loro contributo attivo».

