Elachem a valanga: Borgomanero spazzata via (116-81)

Le Elachem Vigevano incassa la vittoria casalinga spazzando via Borgomanero la cui resistenza è già piegata alla prima sosta (33-15). I ducali hanno Ferri in gran spolvero (27 punti con 6/6 da 3 punti) e un Peroni da 25 punti (7/9 da 3 punti). Ma anche Giorgi (17+8) e Procacci (15) sono estremamente incisivi. I piemontesi non riescono ad arginare la formazione di casa che al riposo lungo guida 64-34 con un altro periodo oltre i 30 punti segnati e con la difesa che concede pochissimo.

A questo punto è già il momento di amministrare. Il terzo periodo va il archivio con i ducali che da tempo hanno messo la partita in ghiaccio (89-58) e anche l'ultimo quarto è per i gialloblù che non alzano il piede dall'acceleratore sino alla sirena conclusiva.