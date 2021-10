Covid-19, la Lombardia si attesta allo 0,33 % di positivi contro lo 0,6 % italiano

Meno tamponi effettuati, come accade ogni domenica, significano meno casi di Covid-19. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore, con aggiornamento alle ore 18 di domenica 17 ottobre, ammontano a 2437 unità, a fronte di 381.051 test effettuati. I casi eano 2983 ieri, ma con molti più tamponi. Il tasso di positività rimane il medesimo, lo 0,6 %. I decessi delle ultime 24 ore sono stati 24 contro i 14 di ieri. Il tasso di positività odierno, secondo il bollettino Covid odierno, si attesta a 0.6 %. I guariti totali sono 4.508.789 (+2.913) dall'inizio della pandemia.

Sono 297 i nuovi casi Covid registrati in Lombardia (ieri 432). Nelle ultime 24 ore si registrano 2 vittime: ieri non è stato segnalato alcun decesso. Il tasso di positività regionale risulta dello 0,33 per cento, in diminuzione rispetto allo 0,4 di ieri. Le persone ricoverate con sintomi, in Lombardia, sono 289 di cui 52 in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 8.003 soggetti. Ecco i nuovi casi suddivisi per Provincia: Milano 95 (47 in città), Brescia 36, Varese 15, Monza-Brianza 31, Como 33, Bergamo 28, Pavia 13, Mantova 5, Cremona 13, Lecco 1, Lodi 5, Sondrio 5.