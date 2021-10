Vigevano, scontro auto-moto: un ferito

Un motociclista poco più che trentenne è rimasto ferito, per fortuna in modo non grave, in un incidente avvenuto questa mattina un quarto d'ora prima delle 6 lungo viale Agricoltura, alla periferia di Vigevano.

Il giovane, in sella alla sua moto, stava provenendo da Mortara quando, per cause ancora al vaglio degli agenti della polizia stradale, si è scontrato con un'auto. Soccorso è stata trasportato in codice verde al Pronto soccorso dell'ospedale di Vigevano da una ambulanza della Croce Azzurra di Vigevano.