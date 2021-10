Vigevano, aggressione agli ausiliari della sosta: quattro denunciati

Hanno insultato, minacciato e tentato di aggredire gli ausiliari della sosta che li avevano appena sanzionati. Gli agenti della polizia locale di Vigevano hanno denunciato quattro persone per tre distinti episodi avvenuti tra il 30 settembre ed il 7 ottobre. Nel primo caso un automobilista, che aveva lasciato in sosta la sua auto su un marciapiede, ha minacciato l'ausiliario di denunciarlo e di farlo licenziare; nel secondo due individui hanno inseguito, strattonato ed inseguito l'accertatore che li aveva appena sanzionati per non aver esposto il tagliando di pagamento della sosta. Nel terzo, un attempato automobilista aveva pesantemente insultato l'ausiliario che lo aveva appena multato per aver lasciato l'auto in sosta in un punto nel quale era di intralcio alla circolazione e aveva addirittura tentato di investirlo.

«Sono episodi da stigmatizzare - commenta l'assessore alla polizia locale, Nicola Scardillo - Ricordiamo che il lavoro degli ausiliari è in primo luogo svolto a tutela del diritto di ogni cittadino di potersi muovere in tutta sicurezza. Arrogarsi il diritto di avere ragione ad ogni costo è un grave errore - aggiunge l'assessore - e ancora più grave è prendersela con chi sta soltanto svolgendo il proprio lavoro, garantendo ordine e sicurezza in città. Auspichiamo che episodi di questo genere non si ripetano più ed esprimiamo piena solidarietà agli ausiliari che sono stati minacciati».