Scontro tra due auto all’incrocio di via Montebello

C'è anche una ragazza di 15 anni tra le persone rimaste ferite nel sinistro stradale avvenuto questa sera (venerdì), intorno alle 19, all’incrocio tra via Montebello e via Morosini, dietro il centro commerciale Il Ducale, alla periferia di Vigevano. Un punto dove in passato si sono registrati diversi incidenti.

All’origine dello scontro, che ha riguardato un’auto e un suv, ci sarebbe una mancata precedenza. L’esatta dinamica dovrà essere accertata nelle prossime ore dagli agenti della polizia locale di Vigevano, che si sono occupati di effettuare i rilievi di legge. I feriti sono stati soccorsi dal personale sanitario del 118, intervenuto con un’automedica e due ambulanze della Croce Rossa e della Croce Azzurra, e portati in ospedale in codice verde e giallo. Sul posto era presente anche una squadra di vigili del fuoco.