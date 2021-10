Come evitare le intossicazioni da funghi velenosi: le indicazioni di Ats

L'autunno è la stagione dei funghi. Ma un monito arriva da Ats Pavia, che ricorda alcuni accorgimenti da seguire per evitare intossicazioni da funghi velenosi. «Il tasso di mortalità da intossicazione da funghi velenosi – spiegano da Ats Pavia – non è basso e varia dal 2 al 10%, a seconda di quanto tempestivamente si interviene. In questi casi la prontezza con cui si affronta la situazione è fondamentale, ed è importante riconoscere precocemente i segnali di una possibile intossicazione. La sintomatologia, infatti, colpisce il tratto gastro-intestinale (nausea, vomito, dissenteria, dolori addominali) e, in base alla specie fungina, i tempi di comparsa dei sintomi possono variare da 30 minuti, fino a 12-20 ore dall’ingestione».

Gli appassionati possono rivolgersi ai centri micologici attivi in provincia di Pavia e chiedere gratuitamente una valutazione dei funghi raccolti agli esperti di Ats. Ecco i contatti di riferimento:

LOMELLINA

Vigevano, Presso Municipio, Corso Vittorio Emanuele II 25

0381/299434 - 299433 – 299444, dal lunedì al venerdì 8.00 – 8.30

PAVESE

Pavia, Viale Indipendenza 3 (secondo piano)

0382/432428 - 432432 – 432406, dal lunedì al venerdì 8.30 - 9.00

OLTREPO’

Voghera, Viale Repubblica 88

0382/431673, dal lunedì al venerdì 8.00 - 9.00

Dal 1°agosto al 30 novembre, al di fuori degli orari di apertura, il servizio è attivo in orario d’ufficio su appuntamento.

Per maggiori informazioni: www.ats-pavia.it