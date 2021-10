Domenica sciopero dei treni regionali

Le rappresentanze sindacali unitarie di Trenord e il sindacato Orsa (Organizzazione sindacati autonomi e di base) hanno indetto uno sciopero per l’intera giornata di domenica 24 ottobre. A rischio i treni regionali, suburbani e il collegamento aeroportuale Malpensa Express.



Non sono previste fasce di garanzia. Trenord fa sapere che saranno a disposizione autobus sostitutivi, senza fermate intermedie, per eventuali corse non effettuate tra Milano Cadorna (da via Paleocapa, 1) e Malpensa Aeroporto e tra Stabio e Malpensa Aeroporto.