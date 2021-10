Studenti Fondazione Roncalli in sciopero, la posizione della scuola

«La nostra scuola è pulita, le cattedre vengono disinfettate quotidianamente». La direttrice didattica di Fondazione Roncalli, Lucilla Calloni, interviene dopo la manifestazione di questa mattina (venerdì), che ha visto la partecipazione di una ventina di studenti e studentesse. Davanti al comune di Vigevano, i ragazzi hanno segnalato una serie di criticità: aule fredde, sporcizia (in particolare nei bagni), e presenza di topi.

«Prima di scioperare – spiega la dottoressa Calloni – avrebbero potuto chiedere un confronto con la scuola, la nostra porta è sempre stata aperta. Quella di oggi è stata comunque una manifestazione non autorizzata, a cui hanno partecipato solo pochi studenti rispetto ai 220 iscritti. Sui servizi igienici, ricordo che la pulizia dipende anche dai comportamenti dei fruitori. Comunque, il personale effettua quotidianamente le operazioni di sanificazione e non ci risultano queste criticità. La temperatura delle aule non è elevatissima, ma i termosifoni sono accesi da venerdì scorso e serviranno alcuni giorni prima di andare a regime; abbiamo già sollecitato un intervento. Per quanto riguarda i topi, nell'ultimo mese sono state effettuate due derattizzazioni. Il problema è rientrato».