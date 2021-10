Tamponi drive-in in piazza, con lo sconto

Ancora una volta il comune di Robbio prova a fare da apripista, come era già avvenuto in pieno lockdown, con il primo screening sulla popolazione organizzato in Italia. Da giovedì scorso è attivo in via Santo Stefano (angolo corso Amedeo D’Aosta) un punto per sottoporsi al tampone rapido necessario per ottenere il green pass se non ci si è ancora sottoposti alla vaccinazione. I test vengono effettuati dal personale di Onilab, laboratorio che ha già collaborato con il Comune nei mesi di pandemia.

«I tamponi – spiega il sindaco Roberto Francese – hanno un costo di circa 11,50 euro, contro i 15 euro del prezzo calmierato dal governo. Praticamente sono al prezzo di costo. Le nostre aziende hanno fortemente richiesto questo servizio, che viene erogato la sera e la mattina presto, in base alle prenotazioni. Finora ne hanno usufruito tra le 100 e le 150 persone ogni giorno. È possibile fare l’abbonamento ed effettuare il test anche la domenica sera per garantire il lavoro di chi ha il turno il lunedì presto. Ora l’auspicio è che anche altre farmacie o laboratori privati si aggiungano per non lasciare nessuno senza green pass. Molte persone – conclude il primo cittadino – stanno arrivando anche da Comuni lomellini vicini e dal Piemonte. C’è chi viene per sottoporsi a un tampone e poi si ferma per un gelato, una pizza o per fare un giro in città. Preciso che si tratta di un’iniziativa privata, come Comune abbiamo solo concesso il suolo pubblico per il drive- in o il gazebo».