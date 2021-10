Studenti protestano davanti al Municipio: «Aule fredde e sporche, ci sono pure i topi»

"Siamo in una scuola non in una stalla". È il messaggio che si leggeva su uno dei cartelli preparati dagli studenti dei corsi professionali di Fondazione Roncalli che questa mattina (venerdì) hanno sfilato davanti al palazzo comunale di Vigevano per protestare contro le condizioni igienico-sanitarie dei locali che ospitano le lezioni, in piazza Calzolaio d'Italia.

«Siamo costretti a portarci le coperte a scuola – denunciano alcune studentesse che hanno preso parte allo sciopero – perché non accendono i termosifoni, tre compagni si sono già ammalati. La scuola è sporca, anche i bagni. E ci sono perfino i topi che passano in mezzo alle persone».