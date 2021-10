Taglio del nastro per la rotatoria sulla 494

La rotonda è aperta da giugno, ma la cerimonia inaugurale è stata oggi pomeriggio (venerdì), più di quattro mesi dopo. La Provincia e gli amministratori locali mettono il suggello a un'opera necessaria, che ha eliminato per sempre il pericoloso incrocio sulla 494 che, superata Castello d'Agogna, porta a Zeme, a Cozzo e a Sant'Angelo.

Presenti presidente e vicepresidente della Provincia, Vittorio Poma e Daniela Bio, e i sindaci William Grivel (Castello d'Agogna), Marco Facchinotti (Mortara) e Paola Patrucchi (Cozzo)

Parla Grivel, “padrone di casa”. «Una delle rotonde più apprezzate ed azzeccate costruite nel territorio sostituisce un pericolosissimo incrocio, famoso per il grande numero di gravi incidenti avvenuti negli anni. Un'opera quindi importante per la messa in sicurezza delle nostre strade, fortemente voluta da questa amministrazione e che ha trovato nella Provincia un partner super efficente. I tempi di costruzione sono stato da record nonostante l'emergenza covid».