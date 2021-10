I carabinieri recuperano merce rubata per 400 mila euro

Tre persone sono state arrestate e altre due sono state denunciate per furto aggravato in concorso e ricettazione dai carabinieri di Bereguardo e dai colleghi del nucleo investigativo del comando provinciale di Pavia che, nella serata di giovedì, con il personale del Security & Loss Prevention di Amazon, sono intervenuti in un capannone isolato in territorio di Bereguardo. La merce, per un valore di 200 mila euro, era a bordo di un Tir proveniente dalla Spagna per conto di Amazon.

Durante la perquisizione è stato ritrovato ulteriore materiale, per un valore stimato in altri 200 mila euro, sul quale sono in corso accertamenti. Gli arrestati sono stati condotti in carcere a Pavia.