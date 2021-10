Elachem da piani alti, la difesa stronca Piombino (58-63)

Una Elachem da piani alti. I ducali passano a Piombino (58-63) in una serata da 55% al tiro da 2 punti e da 23% da tre. A fare la differenza è la difesa che, soprattutto nell’ultimo periodo (8-14 il parziale) strangola i toscani e conferma la squadra vigevanese al vertice della graduatoria.

Il primo quarto è all’insegna dell’assoluto equilibrio con le due squadre che non riescono mai ad allungare. Mercante piazza la tripla del 12-14 poi due liberi di Rosa danno il 12-16. Piombino è sempre lì e la riposo lungo (16-20) si va dopo una incursione di Rossi che, a 5” dalla sirena fissa il vantaggio esterno.

Il secondo periodo si apre con un missile di Peroni (16-23); Piombino resta in scia con Venucci e allora è Procacci a provarci. Risultato: Elachem sul 21-28 con la tripla del suo playmaker con 6’55” da giocare e timeout Solbat. Al rientro Piombino ricuce (28-32 con 2’18” sul cronometro) con Persico e adesso è Piazza a fermare il gioco. Si torna dentro ed è la Elachem a rispondere presente: in un amen vola sul + 10 (29-39) con un canestro di Giorgi e alla sosta lunga è 32-39.

Il terzo periodo è di marca toscana (18-10 di frazione): Vigevano continua a controllare (42-49 con Procacci) poi però resta per lunghi minuti senza trovare il fondo della retina: Piombino riesce perciò a risalire e un canestro di Eliantonio segna il sorpasso (50-49) che è anche l’ultimo parziale.

La partita non ha ancora un padrone: Rossi segna da 3 punti per il nuovo sorpasso ad inizio frazione. E ancora lui segna il 52-57 con due liberi a 4’04” giocati. Piombino è sempre in scia ma non riesce mai a chiudere il gap. Paolin imbuca il 58-59 con 3’03” da giocare. La Elachem va da Giorgi per tornare avanti poi Procacci segna per il 58-63 a 17” dalla fine. Sarà il “bacio della morte” che condanna Piombino e lanciano in paradiso i gialloblù.

«Ci portiamo a casa due punti pesantissimi – commenta coach Paolo Piazza – in una giornata in cui abbiamo segnato poco. Nell’ultimo periodo abbiamo avuto una grande reazione dopo essere andati sotto e con la difesa abbiamo messo le mani su un successo che vale moltissimo».