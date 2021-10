Arresto cardiaco in strada: i carabinieri lo salvano con il Dea

La sua presenza è stata segnalata da un passante: il giovane era a terra privo di sensi, colpito da arresto cardiaco. Il tempestivo intervento dei carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Pavia, gli ha salvato la vita. E' accaduto ieri in viale Battisti

Quando i militari si sono resi conto della situazione, in attesa dell'arrivo dei soccorsi, hanno avviato le procedure di rianimazione con il Dae, il defibrillatore automatico in dotazione. Dopo alcuni tentativi sono riusciti a far ripartire il cuore.

Il giovane, uno straniero di cui non si conosce l'identità, è stato poi trasportato in codice rosso al policlinico San Matteo. Non sarebbe in pericolo di vita.

Già da anni le pattuglie dei carabinieri in servizio sul territorio provinciale sono dotate dei defibrillatori automatici donati dall'associazione "Pavia nel Cuore" che si è occupata della formazione del personale dell'Arma e del successivo aggiornamento