Consuma troppo alcol, quindicenne in ospedale

Un ragazzo di 15 anni è stato ricoverato ieri sera per una intossicazione etilica. E’ accaduto ieri sera poco dopo le 22.30 in viale dei Mille. L’adolescente è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale cittadino da una ambulanza della Croce Rossa di Vigevano e ricoverato in codice giallo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per verificare eventuali responsabilità per la somministrazione di alcolici al minore.