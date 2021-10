Evade dai domiciliari e minaccia i carabinieri: arrestato

Ha lasciato la casa di accoglienza di Vigevano, nella quale era ristretto agli arresti domiciliari, per raggiungere quella della fidanzata, a Gambolò. Lì, sotto l'effetto dell'alcol, ha preteso ad ogni costo di entrare. I carabinieri, intervenuti nel frattempo, lo hanno convinto ad andare in ospedale dove, una volta arrivato, A.R., 36 anni, residente a Dorno, ha dato in escandescenze, minacciando e spintonando i militari.

Per questa ragione l'uomo è stato arrestato: dovrà rispondere di evasione e resistenza a pubblico ufficiale. Subito dopo è stato accompagnato in carcere a Pavia in attesa del processo per direttissima.

L'episodio è avvenuto poco dopo le 10 di ieri mattina.