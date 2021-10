Nelle scuole dell'infanzia comunali torna il “tempo lungo”

Da lunedì 8 novembre verrà ripristinato il “tempo lungo” nelle tre scuole dell’infanzia comunali: Cararola, Cocconi Cervi e Deomini. È la novità più importante (ma non l’unica) illustrata oggi (martedì) in conferenza stampa dal vicesindaco Antonello Galiani. Attualmente gli asili sono aperti dalle 7,30 fino alle 16 (tempo breve); dalla seconda settimana di novembre tornerà in vigore l’orario 7,30-18.



«A causa delle misure in vigore per la pandemia – spiega il vicesindaco Antonello Galiani, che ha la delega alle politiche educative – non è stato possibile attivare prima il servizio. La sicurezza dei bambini è stata la priorità di queste prime settimane di scuola. Ma non si è mai smesso di accogliere le istanze delle famiglie e, finora, abbiamo ricevuto una novantina di richieste, su 270 iscritti, da parte di genitori che chiedono di ripristinare l’orario tradizionale. Abbiamo 12 sezioni, ognuna delle quali rappresenta una “bolla”. I bambini delle materne, non indossando le mascherine, devono rimanere separati. Non possiamo cioè mettere nella stessa aula piccoli di classi diverse. Per ripristinare il tempo lungo è stato necessario trovare le risorse per coprire i costi: occorrerà infatti incaricare 12 educatrici, una per ogni sezione-bolla».

(Nella foto di Jose Lattari, la conferenza stampa di martedì alla presenza del personale comunale che si occupa dei servizi dell’infanzia. Da sinistra: Laura Cavallaro, Emanuela Basetta, il vicesindaco Antonello Galiani, Roberta Matti e Monica Fabbiani)



Per il periodo novembre-dicembre l’amministrazione ha stanziato 20mila euro, che serviranno per pagare il personale esterno, individuato attraverso una manifestazione di interesse. «Bisognerà nel frattempo capire se l’emergenza sanitaria – continua il vicesindaco Antonello Galiani – terminerà il 31 dicembre, o se sarà prorogata anche dopo. Di fronte a uno scenario del genere, infatti, bisognerà individuare ulteriori risorse per coprire il servizio fino a giugno». Le famiglie che vorranno usufruire del tempo lungo dovranno presentare idonea documentazione; un requisito per accedere al servizio è che entrambi i genitori lavorino.



Per quanto riguarda le scuole primarie, invece, verranno riaperti i termini (chiusi a fine agosto) per accedere al pre e al post scuola. Per garantire il servizio, ogni plesso ha individuato un’aula che può ospitare fino a 25 bambini, seguiti da un educatore. In alcune scuole ci sono ancora dei posti disponibili: 27 per il pre scuola (3 Regina Margherita, 7 Ricci, 3 Marazzani, 5 De Amicis, 9 Ada Negri) e 35 per il post (5 Regina Margherita, 10 Ricci, 11 Ramella, 9 Ada Negri). Per assegnarli, è stato organizzato un “Click Day” nella giornata di mercoledì 3 novembre: le domande di iscrizione, accolte in base all’orario di ricezione, dovranno essere inviate dalle ore 9 all’indirizzo pec: protocollovigevano@pec.it (documentazione sul sito del Comune, requisito è che entrambi i genitori siano lavoratori). È stato inoltre prorogato al 16 novembre il termine per presentare la domanda di iscrizione agli asili nido comunali.