Furti di biciclette: identificati i responsabili, scattano tre denunce

Il personale della polizia locale ha identificato e denunciato i responsabili di tre furti di biciclette avvenuti nei giorni scorsi a Vigevano. Una mountain bike Atala del valore di 400 euro era stata sottratta intorno alle 22,50 di domenica 17 ottobre in corso Vittorio Emanuele: il ladro – un nordafricano con precedenti, che ha poi ammesso le proprie responsabilità – è stato identificato attraverso il sistema di videosorveglianza comunale e denunciato.

Sempre domenica 17, una bici da donna di marca Cortina era stata rubata vicino alla stazione ferroviaria; la vittima, che la utilizzava per andare a scuola, aveva segnalato il furto su una pagina Facebook cittadina. Lo scorso fine settimana una pattuglia di motociclisti ha notato la stessa bici durante un servizio di controllo in piazza Ducale. Ci stava viaggiando un uomo; fermato, è stato sottoposto ai rilievi dattiloscopici, in quanto privo di documenti, e poi denunciato. L'uomo, un nordafricano, è risultato avere diversi precedenti per reati contro la persona, il patrimonio e per spaccio.

Gli agenti del Comando di via San Giacomo hanno poi segnalato per ricettazione un uomo di origini egiziane: aveva acquistato da un connazionale una mountain bike, del valore di circa 650 euro, che era stata rubata nella giornata di mercoledì 20 ottobre in corso Genova. La bici è poi stata restituita al legittimo proprietario.