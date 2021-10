Multato, aggredisce gli agenti: è il quarto episodio in poco più di un mese

È la quarta aggressione in un mese e mezzo. A finire ancora una volta nel mirino è stato il personale del Comando della polizia locale di Vigevano. L’ultimo episodio è avvenuto lunedì: un uomo di 33 anni, residente nella città ducale, si è scagliato contro due agenti che lo avevano appena sanzionato. Il 33enne aveva infatti lasciato l’auto in sosta, parcheggiandola sul marciapiede di una via molto trafficata del centro cittadino. Prima ha insultato e minacciato il personale, poi li ha raggiunti afferrando una delle loro bici e scaraventandola a terra. Infine, ha sferrato dei calci contro il mezzo, cercando di raggiungere anche gli agenti.

L’uomo – residente a Vigevano, già fermato dalle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e contro la persona – dovrà ora difendersi dall’accusa di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale. A fermarlo e identificarlo è stata una pattuglia del Radiomobile della polizia locale, intervenuta lunedì per supportare i colleghi. Altri episodi simili, che avevano portato ad altre quattro denunce, si sono registrati tra il 30 settembre e il 7 ottobre.