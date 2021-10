Vaccinazioni, Mortara maglia nera: al 106° posto su 107 comuni lombardi oltre i 15 mila abitanti

Mortara è la maglia nera della vaccinazione anti-Covid in regione, o quasi. Su 107 Comuni lombardi con popolazione superiore ai 15 mila abitanti, la città lomellina si colloca al 106° posto con il suo misero 86,59% di residenti che ad oggi hanno ricevuto almeno la prima dose, mentre il 77,51% ha completato il ciclo anche con la seconda. Sono ben 1788 i mortaresi over 12 che finora non hanno mai neanche iniziato a vaccinarsi. Nella classifica generale Mortara è al 1375° posto su 1506 comuni lombardi.

In regione c’è un solo comune di una certa importanza che è riuscito nell’impresa di fare peggio: Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, fermo all’84,85%. A luglio la Regione aveva provato anche a schierare l’esercito organizzando a Mortara un vax-day ad accesso libero alla Borsa merci per gli over 60: era stato un mezzo flop, con sole 93 dosi somministrate in 8 ore. L’esperimento non è stato più ripetuto.

Del resto anche la provincia di Pavia è da mesi stabilmente maglia nera tra le 12 lombarde, ultima e unica a non arrivare al 90% di prime dosi: ad oggi è all’89,12% e al 79,97% di seconde dosi. E la Lomellina, all’interno della provincia, è il territorio più indietro: basti pensare che tra gli ultimi 15 comuni lombardi ce ne sono ben 4 lomellini: Nicorvo (terz’ultimo assoluto con il suo 71,65% di prime dosi), Galliavola, Suardi e Cozzo. Effetto forse anche della decisione della Regione di istituire due soli hub vaccinali, entrambi a Vigevano: non dev’essere un caso se i paesi in cui l’adesione è stata più scarsa sono tutti decisamente lontani.