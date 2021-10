Vigevano, l’ultimo saluto a Filippo Incarbone giovedì 4 novembre

I funerali di Filippo Incarbone saranno celebrati sabato 6 novembre a Lecce, sua città d’origine. Gli amici, però, potranno salutarlo un'ultima volta anche giovedì 4 novembre a Vigevano, città in cui l'autotrasportatore 49enne viveva ormai da diversi anni. La camera ardente sarà allestita all’interno della chiesa del Sacro Cuore, in corso Genova, e verrà aperta da mezzogiorno; alle 15,30 il parroco celebrerà una messa.

Filippo Incarbone, per gli amici “Pippi”, era stato ucciso nella notte tra il 4 e il 5 gennaio in un’abitazione di via Buccella e ritrovato il 16 febbraio nel Ticino. Per il suo omicidio sono attualmente in carcere due persone.

Per sostenere le spese dei funerali era stata organizzato anche una raccolta fondi; il fratello della vittima, Sandro Incarbone, lo scorso aprile aveva incontrato il fiorista Veronese che aveva dato il via all’iniziativa. I vigevanesi avevano risposto all’appello, partecipando numerosi.