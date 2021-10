L'ex convento finisce in vendita

Vendesi ex convento, età 900 anni. Sarà difficile pensare che un eventuale acquirente possa ricreare gli spazi per ospitare frati o monache. Molto probabilmente un futuro possibile sarebbe quello o di costruire hotel di pregio (e non capita spesso di dormire tra muri costruiti nell’Undicesimo Secolo), o anche una villa di lusso in campagna, privata, dopo un ampio restauro. L’annuncio gira da parecchio tempo su vari portali web di agenzie immobiliari. La storia del convento di San Lorenzo Extra Muros («fuori dalle mura») con Priorato si trova sul sito web del Comune di Lomello, che ha addirittura una sezione dedicata alle «chiese scomparse» e alle tante vestigia medievali.

«Sorgeva – c’è scritto – nella zona tra via XX Settembre e via San Lorenzo, che da esso prende il nome. Praticamente scomparsa. Di proprietà privata, prima fattoria, poi abitazione, ora vuota. Una lapide fu ritrovata nell’interno della fattoria. Subì varie vicende poi fu restituita al comune di Lomello che la fece porre sul muro esterno del gerontocomio verso il parco del Castello». La lapide risale al 1766. «Questo podere di circa 759 pertiche – recita – di diritto del bene cio di San Lorenzo nella insigne collegiata di Santa Maria Maggiore di Lomello, concesso in en teusi perpetua, per autorità apostolica a Lorenzo, Franco Giuseppe Fratelli Miotti». Il prezzo da pagare per diventare proprietari dell’ex convento è di 98 mila euro.

L’edidicio sorge su una chiesa romanica ancora più antica. Si notano ancora all’interno alcune colonne e parte dell’abside. Gli spazi sono enormi: 1000 metri quadri di terreno privato e poco meno di 2000 interni, con un sottotetto altro quattro metri. Volendo si può anche acquistare la cascina adiacente, ampia mille metri quadri. L’edificio appartiene a una famiglia di Lomello. Chi lo compra sa che dovrà poi affrontare la ristrutturazione, ampia.

«Suscita interesse – dice uno degli agenti immobiliari che hanno inserito l’annuncio – ed è venuta a vederlo anche una coppia di olandesi, interessata ad aprire un bed & breakfast».