Il sindaco di Robbio è positivo al Covid: «Sto bene»

«Sto bene. Ho solo un forte mal di gola e un po' di mal di testa». Il sindaco di Robbio, Roberto Francese, è positivo al Covid-19. La conferma è arrivata ieri (mercoledì), dopo il risultato del tampone molecolare. Vaccinato da più di sei mesi, aveva nei giorni scorsi prenotata la terza dose come volontario della Croce Azzurra di Robbio.

«Penso di averlo preso da mio figlio, che dovrebbe essersi contagiato a scuola – riferisce il primo cittadino lomellino – A casa avevo dei tamponi rapidi, di diverse marche. Ne ho fatti tre: tutti positivi. A quel punto mi sono sottoposto a un molecolare. Nei giorni scorsi ero in Comune, oggi abbiamo deciso di chiudere per precauzione e abbiamo fatto sanificare i locali da un'azienda specializzata. Domani (venerdì) organizzeremo uno screening per tutti i dipendenti. Nel frattempo, anche i miei familiari hanno preso delle precauzioni, e sono in autoquarantena».